Сегодня огласят результаты выборов мэра и депутатов горсовета Киева

Будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы

Будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы

Фото: flickr

Сегодня, 6 ноября, Киевская территориальная избирательная комиссия объявит официальные результаты голосования на местных выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, информирует RegioNews.

Так, отмечается, что будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы.

Официальные результаты будут представлены в 15:00.