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06 ноября 2020, 12:59 3

Сегодня огласят результаты выборов мэра и депутатов горсовета Киева

06 ноября 2020, 12:59 3
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Будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы
Будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы
Фото: flickr
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Сегодня, 6 ноября, Киевская территориальная избирательная комиссия объявит официальные результаты голосования на местных выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, информирует RegioNews.

Так, отмечается, что будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы.

Официальные результаты будут представлены в 15:00.

Напомним, один из киевских Telegram-каналов торговал голосами избирателей в день выборов.

выборы
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