Сегодня огласят результаты выборов мэра и депутатов горсовета Киева
Будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы
Будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы
Сегодня, 6 ноября, Киевская территориальная избирательная комиссия объявит официальные результаты голосования на местных выборах.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, информирует RegioNews.
Так, отмечается, что будут объявлены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы.
Официальные результаты будут представлены в 15:00.
Напомним, один из киевских Telegram-каналов торговал голосами избирателей в день выборов.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова