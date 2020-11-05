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05 листопада 2020, 20:47 57

Пів Києва залишать без світла через екстремала, що заліз на лінію електропередач

05 листопада 2020, 20:47 57
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Фото: із відкритих джерел
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Лівий берег Києва тимчасово планують залишити без світла через чоловіка, який заліз на електроопору.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що невідомий чоловік порушив правила охоронної зони електромереж і заліз на високовольтну електроопору, що знаходиться на лівому березі Києва.

На місце події виїхали поліцейські і працівники ДТЕК "Київські електромережі”.

Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці”, - йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що електропостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з опори.

Нагадаємо, через вибух на Харківщині десять населених пунктів залишились без газу, обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії.

евакуація Київ поліція електрика ДСНС КМДА
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