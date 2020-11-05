Пів Києва залишать без світла через екстремала, що заліз на лінію електропередач

Триває спецоперація із зняття чоловіка з ЛЕП

Триває спецоперація із зняття чоловіка з ЛЕП

Фото: із відкритих джерел

Лівий берег Києва тимчасово планують залишити без світла через чоловіка, який заліз на електроопору.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що невідомий чоловік порушив правила охоронної зони електромереж і заліз на високовольтну електроопору, що знаходиться на лівому березі Києва.

На місце події виїхали поліцейські і працівники ДТЕК "Київські електромережі”.

Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці”, - йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що електропостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з опори.

Нагадаємо, через вибух на Харківщині десять населених пунктів залишились без газу, обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії.