Пол Киева оставят без света из-за экстремала, который залез на линию электропередач

Продолжается спецоперация по снятию мужчины с ЛЭП

Продолжается спецоперация по снятию мужчины с ЛЭП

Фото: из открытых источников

Левый берег Киева временно планируют оставить без света из-за мужчины, который залез на электроопору.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Известно, что неизвестный мужчина нарушил правила охранной зоны электросетей и залез на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева.

На место происшествия выехали полицейские и работники ДТЭК "Киевские электросети".

Чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что электроснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с опоры.

Напомним, из-за взрыва на Харьковщине десять населенных пунктов остались без газа, областные и районные службы занимаются ликвидацией последствий аварии.