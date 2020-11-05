Пол Киева оставят без света из-за экстремала, который залез на линию электропередач
Левый берег Киева временно планируют оставить без света из-за мужчины, который залез на электроопору.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Известно, что неизвестный мужчина нарушил правила охранной зоны электросетей и залез на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева.
На место происшествия выехали полицейские и работники ДТЭК "Киевские электросети".
Чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", - говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что электроснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с опоры.
Напомним, из-за взрыва на Харьковщине десять населенных пунктов остались без газа, областные и районные службы занимаются ликвидацией последствий аварии.