Через вибух на Харківщині десять населених пунктів залишились без газу

Обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії

Обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії

Фото: ДСНС

Внаслідок вибуху природного газу у Дергачівському районі Харківської області десять населених пунктів були відрізані від газопостачання.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

За його словами, газопостачання до будинків місцевих жителів планують відновити завтра, 29 жовтня.

Без газу залишилися 3 500 осіб. Від газопостачання будуть тимчасово відключені с. Дворічний Кут, с. Григорівка, смт Пересічне, м. Південне, смт Вільшани, с. Протопопівка, с. Ярошівка, с. Гуківка, с. Тернова, с. Польова", - розповів Кучер.

Він додав, що обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії. На місці вибуху працюють підрозділи ДСНС та бригади центру медицини катастроф.

Дев'ятеро постраждалих направлені до медзакладів. Двоє - до лікарні у Дергачах, семеро - до Харківської міської лікарні швидкої допомоги ім. Мещанінова, двоє - у тяжкому стані", - сказав голова ОДА.

Кучер також запевнив, що наслідки аварії будуть усунені якнайшвидше, а постраждалі отримають медичну та матеріальну допомогу.

Нагадаємо, під Харковом стався вибух на газопереробній станції, відомо про двох загиблих та 9 постраждалих.

Також повідомлялось, що поліція відкрила справу через вибух на газовій станції під Харковом.