В українців хочуть забирати майно за псевдомінування

Відповідний документ підтримала ВР за основу

Відповідний документ підтримала ВР за основу

Фото з відкритих джерел

Як передає RegioNews, "за" документ проголосували 235 парламентаріїв.

Проєктом вносяться зміни до статті 259 Кримінального кодексу. Свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

На цей час конфіскація не передбачена.

Крім того, за "мінування" об'єктів критичної інфраструктури, будівель органів влади, лікарень і шкіл, або якщо таке повідомлення призвело до тяжких наслідків або зафіксоване повторно, загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією.

Нагадаємо, напередодні столична поліція повідомила про замінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності.