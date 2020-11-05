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05 листопада 2020, 09:02 6

Степанов розповів, коли можуть ввести карантин вихідного дня

05 листопада 2020, 09:02 6
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Остаточного рішення з приводу карантину немає
Остаточного рішення з приводу карантину немає
Фото: з відкритих джерел
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У Кабміні розглядають можливість введення в Україні карантину вихідного дня, проте остаточне рішення з цього приводу ще не прийнято.

Як передає RegioNews, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він також пояснив, що буде означати даний вид карантину.

Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо тією чи іншою мірою розривати цей ланцюг хвороби. Вкупі з іншими заходами це може стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби. Для нас головне - це швидкість, з якою розповсюджується хвороба, її треба стримати", - сказав він.

Зокрема на вихідні передбачається закриття розважальних центрів, театрів, кінотеатрів, фітнес-залів.

Міністр додав, що остаточного рішення немає, і це буде не в найближчі вихідні.

Нагадаємо, в Україні з понеділка можуть ввести жорсткий карантин, влада хоче ввести карантин "вихідного дня".

карантин МОЗ коронавірус хвороба інфекції
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