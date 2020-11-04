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Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ВСУ, наши бойцы сбили вражеский беспилотник
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04 ноября 2020, 18:08 5

Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ВСУ, наши бойцы сбили вражеский беспилотник

04 ноября 2020, 18:08 5
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Украинские военные держат ситуацию в зоне боевых действий под контролем
Украинские военные держат ситуацию в зоне боевых действий под контролем
Фото: Прессцентр ООС
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От начала текущих суток, 4 ноября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганське, применив автоматический станковый гранатомет.

Также неподалеку от населенного пункта Гнутове противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе населенного пункта Шумы зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник", - сообщили на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Wednesday, November 4, 2020

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим "тишины".

Донбасс ООС война военные штаб
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