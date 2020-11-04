Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ВСУ, наши бойцы сбили вражеский беспилотник

Украинские военные держат ситуацию в зоне боевых действий под контролем

Украинские военные держат ситуацию в зоне боевых действий под контролем

Фото: Прессцентр ООС

От начала текущих суток, 4 ноября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганське, применив автоматический станковый гранатомет.

Также неподалеку от населенного пункта Гнутове противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе населенного пункта Шумы зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник", - сообщили на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим "тишины".