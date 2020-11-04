Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ВСУ, наши бойцы сбили вражеский беспилотник
От начала текущих суток, 4 ноября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганське, применив автоматический станковый гранатомет.
Также неподалеку от населенного пункта Гнутове противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Отмечается, что в районе населенного пункта Шумы зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
"Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник", - сообщили на передовой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Wednesday, November 4, 2020
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим "тишины".