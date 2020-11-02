Васильченко вимагає в суді визнати незаконним безпричинне відсторонення з посади голови ДІМ

Екс-глава ДІМ Васильченко йде в суд: Реформу містобудування потрібно врятувати від протиправних рішень

Екс-глава ДІМ Васильченко йде в суд: Реформу містобудування потрібно врятувати від протиправних рішень

Юрій Васильченко подав заяву до Окружного адміністративного суду Києва і буде домагатися скасування розпорядження про його відсторонення з посади голови Державної інспекції містобудування України (ДІМ), оскільки воно, на його думку, є незаконним.

Про це Васильченко написав у себе на сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.

Справедливість та власну репутацію завжди треба відстоювати в правовому полі. Після раніше описаних мною гучних подій навколо реформи містобудування, мого відсторонення з посади голови ДІМ, я вирішив піти до суду. Бо саме відсторонення відбулося незаконно - без вказання жодних причин, ще й перед самим запуском нового органу. На даний момент мною була подана заява до Окружного адміністративного суду міста Києва про забезпечення позову про скасування розпорядження про моє відсторонення з посади Голови Державної інспекції містобудування України. ОАСК отримав та зареєстрував її 30-го жовтня. Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову і призупинення дії розпорядження щодо мого відсторонення", - написав Васильченко.

Також Юрій Васильченко заявив, що рішення про його відсторонення з посади "є продовженням системної протидії реформі містобудування".

Жодні правові підстави для прийняття відповідного Індивідуального акту не були визначені. Відповідно, мені вони також невідомі", - зазначив відсторонений керівник.

Юрій Васильченко посилається на статтю 72 закону України "Про державну службу". Він зазначає, що закон чітко визначає підстави для відсторонення держслужбовця від виконання службових обов'язків. Серед них, наприклад, порушення згідно з якими до державного службовця застосовуються дисциплінарні стягнення або розпочато службове розслідування через дисциплінарне правопорушення.

Якщо і надалі вдаватися в юридичні деталі, то рішення про відсторонення, яке згідно з приписів закону має бути обгрунтованим, може бути прийняте суб’єктом призначення, по-перше - одночасно з ініціацією дисциплінарного провадження, по-друге - в період здійснення службового розслідування, шляхом прийняття "спеціального рішення про відсторонення відповідної особи від виконання посадових обов’язків. Станом натепер не було ініційовано ані порушено жодного дисциплінарного провадження. А це вже свідчить про протиправну очевидність прийняття Індивідуального акту - рішення про відсторонення. Що робить дану ситуацію вкрай дивною і гальмує подальшу реформу" - вважає Васильченко.

Він зазначає, що його основним мотивом є завершення розпочатої президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем реформи містобудування, а також запуск ДІМ.

Нагадаємо, 22 жовтня Кабінет Міністрів України усунув Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України. Крім того, втратило чинність розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком. Також нагадаємо, що Юрій Васильченко звернувся з листом до Президента України, Кабміну та Верховної Ради, в якому звертав їх увагу на незаконність його відсторонення і те, які загрози це несе реформі містобудування.