Стало известно, где на Закарпатье могут построить новый аэропорт

Рабочая группа утвердила 4 потенциальные локации нового аэропорта

Рабочая группа утвердила 4 потенциальные локации нового аэропорта

Новый аэропорт в Закарпатской области могут построить в таких городах, как Мукачево, Хуст, а также села Среднее и Ратовцы, но пока не решено, где именно это произойдет.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на Государственное агентство инфраструктурных проектов, передает RegioNews.

Сейчас рассматриваются плюсы и минусы локаций для определения оптимального места строительства. Уже в этом месяце начнутся изыскательские работы", - сообщил глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков.

В ведомстве также сообщают, что этот перечень населенных пунктов является окончательным, другие места для строительства рассматривать не будут.

Для их определения раньше Закарпатье посетила рабочая группа в составе специалистов Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП "Фининпро".

Далее начнут предпроектные работы, куда входит съемка высотных препятствий, которая поможет решить, как можно разместить полосу в том или ином месте. На проектные работы правительство утвердило 30 млн грн", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" поймали контрабандиста на ввозе товара на более 1 млн гривен.