Башкіров заявив, що його незаконно звільнили з посади голови Державної сервісної служби містобудування

Екс-глава Держсервісбуду Башкіров заявив, що з ним незаконно розірвали контракт заради зупинки реформи містобудування

Екс-глава Держсервісбуду Башкіров заявив, що з ним незаконно розірвали контракт заради зупинки реформи містобудування

Олексій Башкіров написав лист президенту України Володимиру Зеленському та прем'єру Денису Шмигалю, в якому стверджує, що був звільнений з посади керівника Державної сервісної служби містобудування України (Держсервісбуд) незаконно. І це було мотивовано бажанням окремих посадових осіб зупинити реформу містобудування.

Про це ексглава Держсервісбуду Олексій Башкіров повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Те, що за останні дні відбулося в сфері містобудування, вимагає пояснень, адже багато хто ще не зрозумів сенс і причину бурхливих подій минулого. В першу чергу хочу відзначити, що робив і роблю все від мене залежне для впровадження реформи містобудування, розпочатої Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Переконаний, більшість українців підтримують цю реформу і ліквідацію корупції в будівельній сфері. І я вдячний їм усім. І насправді нас дуже багато. Однак є сили, які не зацікавлені в очищенні галузі, які з самого початку реформи системно протидіяли їй, намагаючись якщо не зірвати, то нівелювати всі зміни, щоб зберегти кістяк корупційної системи", - пише ексглава Держсервісбуду.

Башкіров зазначив, що після рішення про ліквідацію ДАБІ та з моменту його призначення на посаду керівника нової Державної сервісної служби містобудування України він відчував постійний опір реформі. Незважаючи на це вдалося підготувати Держсервісбуд до повноцінного запуску.

За період з березня 2020 року були розроблені структура Держсервісбуду, штатний розклад і кошторис органу, положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників. Незважаючи на те, що в Міністерстві розвитку громад і територій постійно ставили бюрократичні перешкоди прийняттю необхідних для повноцінного запуску Держсервісбуду рішень, всі необхідні документи були узгоджені", - заявив Башкіров.

Він додав, що згідно з постановою Кабінету Міністрів, має бути створено 14 управлінь, 8 відділів та 2 сектори Держсервісбуду в регіонах.

Служба вже була готова оголошувати відбір на зайняття вакантних посад керівників територіальних органів, проводити співбесіди і формувати штат, що дозволило б Держсервісбуду починати в повному обсязі виконувати покладені на нього завдання. Але в результаті мого звільнення з посади реформа знову загальмувала. Упевнений, в такому сценарії можуть бути зацікавлені тільки ті, хто домагається скасування реформи", - пише Башкіров.

Своє звільнення з посади ексглава Держсервісбуду називає незаконним. І збирається відстоювати свої права в суді, оскільки звільнення, на думку Башкірова, це спроба певних людей зупинити реформу містобудування.

У документі про моє звільнення "шляхом припинення дії контракту" не було вказано жодних правових підстав для припинення контракту. Єдиною законною підставою розірвання контракту зі мною могло б бути невиконання умов контракту, проте звіти про результати оцінки моєї діяльності, які були підписані профільним міністром, доводять зворотне. Є підстави вважати, що моє звільнення є результатом політичних інтриг тих, хто з усіх сил прагне скасувати реформу містобудування. Це підтверджується ще і тим, що на мене чиниться тиск з вимогою написати заяву про звільнення заднім числом. Я ніколи не піду на подібні угоди і буду захищати своє чесне ім'я. Тому буду оскаржувати своє звільнення в суді", - заявив ексглава Держсервісбуду.

Також Олексій Башкіров направив листи президенту Володимиру Зеленському, прем'єру Денису Шмигалю, Кабміну та Верховній Раді, в яких виклав ситуацію в містобудуванні і навколо Держсервісбуду.

Нагадаємо, 22 жовтня Кабінет Міністрів України усунув Юрія Васильченко з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України. Крім того, втратило чинність розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренко.