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03 ноября 2020, 14:55 5

Должники оплатили в 2020 году алиментов на 5 миллиардов гривен — Минюст

03 ноября 2020, 14:55 5
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Это сумма за 10 месяцев, и сегодня количество должников составляет почти 174 тысячи
Это сумма за 10 месяцев, и сегодня количество должников составляет почти 174 тысячи
Фото из открытых источников
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Закон об усилении ответственности за неуплату алиментов действует с февраля 2018 года, а в июле 2019-го в законодательство были внесены изменения, которые установили размеры штрафов за неуплату алиментов и прописана ответственность за уклонении от уплаты алиментов детям с тяжелыми заболеваниями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

За 10 месяцев 2020 года с должников взыскано 5 млрд грн алиментных платежей, сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Радио Свобода. В 2019 году, по данным Минюста, с должников было взыскано 6,7 млрд грн, а в 2018 году – 4,6 млрд грн алиментных платежей. В общем, начиная с 2018 года, государство стянула 16,3 млрд грн алиментных платежей с родителей, которые игнорировали свои финансовые обязательства.

По данным Минюста, в случае, если задолженность одного из родителей превышает сумму платежей за три месяца – данные об этом лице вносят в Единый реестр должников. Их общее количество по стране меняется каждый день, и по состоянию на 3 ноября насчитывает почти 174 тысячи человек.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньшим, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, сообщили в министерстве. А минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума и может быть присужден судом в случае достаточности дохода плательщика алиментов.

С 1 июля 2020 года для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 859 грн, с 1 декабря будет составлять 1 921 грн. Для детей в возрасте от 6 лет – сейчас 2 318 грн, с 1 декабря составит 2 395 грн.

6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Лица, которые имеют задолженность за алименты за пол года, могут быть ограничены в выезде за границу, праве вождения авто, пользовании оружием. Закон предусматривает и "общественно полезные работы".

В июле прошлого года парламент Украины проголосовал за законопроект об очередном ужесточении ответственности за неуплату алиментов. Внесенные в законодательство изменения устанавливают размеры штрафов: 20% от суммы задолженности, если она превысила сумму необходимых платежей за один год, 30% – за два года, 50% – за три года и больше.

Отдельно прописана ответственность за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, редкими, тяжелыми или онкологическими заболеваниями, или нуждающегося в паллиативной помощи, в течение более чем трех месяцев. За это отца или мать могут приговорить к общественно полезным работам – от 120 до 240 часов.

Напомним, в августе с депутата Полтавского облсовета взыскали полмиллиона гривен алиментов.

Минюст штраф ребенок алименты реестр
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