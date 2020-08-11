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11 серпня 2020, 14:00 7

З депутата Полтавської облради стягнули пів мільйона гривень аліментів

11 серпня 2020, 14:00 7
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Чоловік не платив аліменти упродовж шести років
Чоловік не платив аліменти упродовж шести років
Фото: flickr
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У Полтавській області депутата обласної ради змусили  виплатити заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 545,8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає RegioNews.

За даними відомства, чоловік з березня 2014 року не виплачував аліменти за своїх двох дітей.

З метою запобігання можливого відчуження майна, належного боржнику, державним виконавцем винесена постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження”, - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з тим, що боржник мав намір оформити права спадщини, після вжитих заходів, він сплатив 545 806 грн аліментів, зокрема штраф у розмірі 64 426 грн та 19 286 грн виконавчого збору.

Нагадаємо, нардепа Шепелєва засудили до семи років позбавлення волі, крім того, з нього стягнуть 8,5 тисяч грн штрафу і конфіскують майно.

Мінюст облрада Полтавська область депутат аліменти
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