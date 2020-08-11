З депутата Полтавської облради стягнули пів мільйона гривень аліментів
У Полтавській області депутата обласної ради змусили виплатити заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 545,8 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає RegioNews.
За даними відомства, чоловік з березня 2014 року не виплачував аліменти за своїх двох дітей.
З метою запобігання можливого відчуження майна, належного боржнику, державним виконавцем винесена постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження”, - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з тим, що боржник мав намір оформити права спадщини, після вжитих заходів, він сплатив 545 806 грн аліментів, зокрема штраф у розмірі 64 426 грн та 19 286 грн виконавчого збору.
Нагадаємо, нардепа Шепелєва засудили до семи років позбавлення волі, крім того, з нього стягнуть 8,5 тисяч грн штрафу і конфіскують майно.