"Нафтогаз" знову заявив про загрозу зриву опалювального сезону

За тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигло підготуватись до опалювального сезону

За тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигло підготуватись до опалювального сезону

Рixabay

Виробники тепла у 24 населених пунктах України досі мають критичні заборгованості за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону

Як передає RegioNews, про це сьогодні повідомила пресслужба АК "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Зазначається, що за тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигло підготуватись до опалювального сезону, кількість критичних боржників знизилась з 47 до 38.

"13 областей України вже увійшли або розпочинають опалювальний сезон — в них немає жодного міста, де виробник тепла має критичну заборгованість", — йдеться у повідомленні НАК.

Водночас в компанії підкреслили, що, окрім столиці, боржники також залишаються у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

НАК закликав засновників відповідних підприємств ТКЕ, серед яких більшість — місцеві органи самоврядування, "розв'язати проблему та захистити мешканців".

"Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств могли попередити розвиток проблеми. Йдеться про виконання обовʼязкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867", — йдеться у позиції "Нафтогазу".

Як зазначається у заяві, що до таких умов, зокрема, належить підписання договору з "Нафтогазом" відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%;

або укладення та виконання договору з НАК "Нафтогаз України" про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії";

або подання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.

Нагадаємо, 15 жовтня "Нафтогаз" заявляв, що у 45 населених пунктах старт опалювального сезону під загрозою.