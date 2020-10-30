"Нафтогаз" снова заявил об угрозе срыва отопительного сезона

За неделю еще 10 предприятий ТКЭ успело подготовиться к отопительному сезону

За неделю еще 10 предприятий ТКЭ успело подготовиться к отопительному сезону

Рixabay

Производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические задолженности за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона

Как передает RegioNews, об этом сегодня сообщила пресс-служба АК "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что за неделю еще 10 предприятий ТКЭ успело подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38.

"13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон — в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность", — говорится в сообщении НАК.

В то же время в компании подчеркнули, что, кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

НАК призвал учредителей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство — местные органы самоуправления, "решить проблему и защитить жителей".

"Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий могли предупредить развитие проблемы. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренные Постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 г. №867", — говорится в позиции "Нафтогаза".

Как отмечается в заявлении, к таким условиям, в частности, относится подписание договора с "Нафтогазом" в соответствии с законодательством, а также выполнение одной из трех приведенных ниже условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%;

или заключения и выполнения договора с НАК "Нафтогаз Украины" о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ в соответствии с типовым договором в рамках реализации Закона Украины "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители";

представление и исполнение производителем согласованного исполнительным органом соответствующего местного совета графика погашения задолженности, а также осуществления текущих расчетов за использованный природный газ.

Напомним, 15 октября "Нафтогаз" заявлял, что в 45 населенных пунктах старт отопительного сезона под угрозой.