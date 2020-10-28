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Під Харковом стався вибух на газопереробній станції: є жертви
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28 жовтня 2020, 13:24 10

Під Харковом стався вибух на газопереробній станції: є жертви

28 жовтня 2020, 13:24 10
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Наразі відомо про двох загиблих та 9 постраждалих
Наразі відомо про двох загиблих та 9 постраждалих
Фото: ДСНС
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У селі Березівське у Харківській області внаслідок вибуху газу на газорозподільній станції загинуло 2 осіб та 9 чоловік постраждало.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ГСЧС України.

Так, близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння.

Внаслідок вибуху частково зруйнувалася будівля станції. На місці працюють рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.

Задимлення склало близько 200 кв. метрів. На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ до Європи.

газ вибух станція ДСНС Харківська область жертва
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