Під Харковом стався вибух на газопереробній станції: є жертви

Наразі відомо про двох загиблих та 9 постраждалих

Наразі відомо про двох загиблих та 9 постраждалих

Фото: ДСНС

У селі Березівське у Харківській області внаслідок вибуху газу на газорозподільній станції загинуло 2 осіб та 9 чоловік постраждало.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ГСЧС України.

Так, близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння.

Внаслідок вибуху частково зруйнувалася будівля станції. На місці працюють рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.

Задимлення склало близько 200 кв. метрів. На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ до Європи.