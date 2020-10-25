17:58  25 жовтня
Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі
16:20  25 жовтня
У Києві біля офісу Нацкорпусу прогримів вибух
17:34  25 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 17:34 3

Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша

25 жовтня 2020, 17:34 3
Читайте также на русском языке
Українські військові контролюють ситуацію
Українські військові контролюють ситуацію
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби, 25 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 2 га території та передано на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відремонтували 9 будинків. Ще на 10 об’єктах роботи тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, October 25, 2020

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі на ділянках відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС мінування штаб ДСНС ремонт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чотири порушення режиму "тиші"
25 жовтня 2020, 08:26
Доба в ООС: бойовики знову двічі порушили режим "тиші"
24 жовтня 2020, 18:02
ДСНС почала працювати в посиленому режимі перед місцевими виборами
24 жовтня 2020, 17:13
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »