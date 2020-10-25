Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша

Українські військові контролюють ситуацію

Українські військові контролюють ситуацію

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 25 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 2 га території та передано на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відремонтували 9 будинків. Ще на 10 об’єктах роботи тривають.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі на ділянках відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.