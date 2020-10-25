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Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина
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25 октября 2020, 17:34 3

Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина

25 октября 2020, 17:34 3
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Украинские военные контролируют ситуацию
Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 25 октября, в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 2 га территории и передано на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил отремонтировали 9 домов. Еще на 10 объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Sunday, October 25, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС минирование штаб ГСЧС ремонт
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