Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина
С начала текущих суток, 25 октября, в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 2 га территории и передано на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил отремонтировали 9 домов. Еще на 10 объектах работы продолжаются.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Sunday, October 25, 2020
Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.