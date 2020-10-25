Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина

Украинские военные контролируют ситуацию

Украинские военные контролируют ситуацию

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 25 октября, в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 2 га территории и передано на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил отремонтировали 9 домов. Еще на 10 объектах работы продолжаются.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.