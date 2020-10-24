Доба в ООС: бойовики знову двічі порушили режим "тиші"

У ЗСУ - без втрат

У ЗСУ - без втрат

Facebook

Сьогодні, 24 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції Збройних сил України.

Про це передає RegioNews з посиланням пресцентр ООС.

Зазначається, що неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї.

Наголошується, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

"Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - додали в ООС.

Нагадаємо, 23 жовтня у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.