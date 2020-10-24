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Доба в ООС: бойовики знову двічі порушили режим "тиші"
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24 жовтня 2020, 18:02 4

Доба в ООС: бойовики знову двічі порушили режим "тиші"

24 жовтня 2020, 18:02 4
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У ЗСУ - без втрат
У ЗСУ - без втрат
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Сьогодні, 24 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції Збройних сил України.

Про це передає RegioNews з посиланням пресцентр ООС.

Зазначається, що неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї.

Наголошується, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

"Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - додали в ООС.

Нагадаємо, 23 жовтня у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики військові обстріли
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