Доба в ООС: бойовики знову двічі порушили режим "тиші"
У ЗСУ - без втрат
У ЗСУ - без втрат
Сьогодні, 24 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції Збройних сил України.
Про це передає RegioNews з посиланням пресцентр ООС.
Зазначається, що неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї.
Наголошується, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.
"Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - додали в ООС.
Нагадаємо, 23 жовтня у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
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