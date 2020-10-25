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25 жовтня 2020, 08:26 5

Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чотири порушення режиму "тиші"

25 жовтня 2020, 08:26 5
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Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі на ділянках відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі - неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - зазначають в ООС.

Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше проросійські бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції Збройних сил України.

ООС бойовики обстріл війна Донбас
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