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24 жовтня 2020, 17:13 4

ДСНС почала працювати в посиленому режимі перед місцевими виборами

24 жовтня 2020, 17:13 4
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В готовність перевели понад 42 тисяч осіб
В готовність перевели понад 42 тисяч осіб
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 24 жовтня, органи та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби перед проведенням місцевих виборів в Україні, який буде діяти до 21-ї години вівторка, 27 жовтня.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації у готовність перевели більш як 42 тисяч осіб, майже 4 тисячі пожежної та рятувальної техніки та 12 одиниць авіації.

"Комунікація з ЦВК налагоджена на 100%, тому, командири на місцях повинні своєчасно реагувати на всі виклики, щоб контролювати всі непередбачені обставини", — цитує прес-служба відомства заступника глави МВС Сергія Ярового.

Нагадаємо, поліція зафіксувала 275 порушень в "день тиші".

вибори порушення рятувальники ДСНС місцеві бюджети
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