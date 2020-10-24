ДСНС почала працювати в посиленому режимі перед місцевими виборами
В готовність перевели понад 42 тисяч осіб
В готовність перевели понад 42 тисяч осіб
Сьогодні, 24 жовтня, органи та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби перед проведенням місцевих виборів в Україні, який буде діяти до 21-ї години вівторка, 27 жовтня.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації у готовність перевели більш як 42 тисяч осіб, майже 4 тисячі пожежної та рятувальної техніки та 12 одиниць авіації.
"Комунікація з ЦВК налагоджена на 100%, тому, командири на місцях повинні своєчасно реагувати на всі виклики, щоб контролювати всі непередбачені обставини", — цитує прес-служба відомства заступника глави МВС Сергія Ярового.
Нагадаємо, поліція зафіксувала 275 порушень в "день тиші".
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос