19:17  23 жовтня
Підозрюваний у зловживанні владою Верланов полетів до Туреччини
18:08  23 жовтня
На Закарпатті відновили роботу єдиного в Україні золотодобувного підприємства
17:28  23 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Шуми
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2020, 18:30 1

"Укрзалізниця" дала роз`яснення щодо графіку руху поїздів у зв`язку з переходом на зимовий час

23 жовтня 2020, 18:30 1
Читайте также на русском языке
Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 25 жовтня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника
Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 25 жовтня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника
Фото: "Укрзалізниця"
Читайте также
на русском языке

З 25 жовтня 2020 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", пише RegioNews.

У зв’язку з переходом на зимовий час 25 жовтня 2020 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.

У квитках на поїзди формування "Укрзалізниці" вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника”,- повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у Раді знову хочуть скасувати переведення годинників.

Укрзализныця поїзд план зимовий час графік
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Лунають постріли": У "Слузі народу" під час поїздки на Донбас розповіли про ситуацію на лінії розмежування
22 жовтня 2020, 12:54
Поїзд із депутатами від "Слуги народу" прибув на Донбас
21 жовтня 2020, 13:37
"Слуги народу" поїхали на Донбас: будуть спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями
21 жовтня 2020, 09:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »