"Укрзалізниця" дала роз`яснення щодо графіку руху поїздів у зв`язку з переходом на зимовий час

Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 25 жовтня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника

Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 25 жовтня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника

Фото: "Укрзалізниця"

З 25 жовтня 2020 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", пише RegioNews.

У зв’язку з переходом на зимовий час 25 жовтня 2020 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.

У квитках на поїзди формування "Укрзалізниці" вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника”,- повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у Раді знову хочуть скасувати переведення годинників.