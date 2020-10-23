"Укрзализныця" дала разъяснения относительно графика движения поездов в связи с переходом на зимнее время

Время отправления и прибытия поездов в билетах 25 октября указывается с учетом перевода стрелок часов

Время отправления и прибытия поездов в билетах 25 октября указывается с учетом перевода стрелок часов

Фото: "Укрзализныця"

С 25 октября 2020 года поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет RegioNews.

В связи с переходом на зимнее время 25 октября 2020 года в 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад.

В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указано уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своего часов”,- сообщили в "Укрзализныци".

Напомним, в Раде вновь хотят отменить перевод часов.