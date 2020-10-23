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Доба на Донбасі: бойовики знову п'ять разів порушили режим "тиші"
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23 жовтня 2020, 08:14 3

Доба на Донбасі: бойовики знову п'ять разів порушили режим "тиші"

23 жовтня 2020, 08:14 3
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено.

Від початку поточної доби, 23 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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