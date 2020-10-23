Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Шумы. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Также военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют очаги пожаров вблизи Станицы Луганской, а также неподалеку от населенного пункта Лопаскино.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 14 га территории и передано на уничтожение 101 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. В течение суток отремонтировали 2 дома, еще на 7 объектах работы продолжаются.

Напомним, за прошедшие сутки боевики п'пять раз нарушили режим "тишины"