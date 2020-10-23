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Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
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23 октября 2020, 17:28

Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы

23 октября 2020, 17:28
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Шумы. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Также военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют очаги пожаров вблизи Станицы Луганской, а также неподалеку от населенного пункта Лопаскино.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 14 га территории и передано на уничтожение 101 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. В течение суток отремонтировали 2 дома, еще на 7 объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 23 октября 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки боевики п'пять раз нарушили режим "тишины"

Донбасс ООС минирование обстрел пожар штаб ГСЧС ремонт Шумы
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