Українські міністри з наступного тижня працюватимуть у дистанційному режимі

Засідання уряду проходитимуть онлайн

Засідання уряду проходитимуть онлайн

Фото: КМУ

Кабінет міністрів буде працювати в дистанційному режимі з наступного тижня.

Як передає RegioNews, про це повідомив під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що запрошеним на сьогоднішнє засідання чиновникам пропонувалося працювати в онлайн-режимі.

"З наступного тижня урядові наради і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кабміні і в Офісі президента розглядають п'ять сценаріїв можливого посилення карантину в Україні, а для профілактики нині просто попереджають українців про наслідки при недотриманні правил безпеки.