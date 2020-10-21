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21 жовтня 2020, 16:27 6

Українські міністри з наступного тижня працюватимуть у дистанційному режимі

21 жовтня 2020, 16:27 6
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Засідання уряду проходитимуть онлайн
Засідання уряду проходитимуть онлайн
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів буде працювати в дистанційному режимі з наступного тижня.

Як передає RegioNews, про це повідомив під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що запрошеним на сьогоднішнє засідання чиновникам пропонувалося працювати в онлайн-режимі.

"З наступного тижня урядові наради і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кабміні і в Офісі президента розглядають п'ять сценаріїв можливого посилення карантину в Україні, а для профілактики нині просто попереджають українців про наслідки при недотриманні правил безпеки.

Кабмін Україна засідання робота уряд
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