Українські міністри з наступного тижня працюватимуть у дистанційному режимі
Засідання уряду проходитимуть онлайн
Засідання уряду проходитимуть онлайн
Кабінет міністрів буде працювати в дистанційному режимі з наступного тижня.
Як передає RegioNews, про це повідомив під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що запрошеним на сьогоднішнє засідання чиновникам пропонувалося працювати в онлайн-режимі.
"З наступного тижня урядові наради і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кабміні і в Офісі президента розглядають п'ять сценаріїв можливого посилення карантину в Україні, а для профілактики нині просто попереджають українців про наслідки при недотриманні правил безпеки.
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