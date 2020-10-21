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21 октября 2020, 17:11 2

Кабмин разработал стратегию снижения смертности на дорогах

21 октября 2020, 17:11 2
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Ее планируют полностью реализовать до 2024 года
Ее планируют полностью реализовать до 2024 года
Фото: flickr
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Кабинет министров Украины разработал стратегию повышения безопасности на дорогах, которая поможет снизить смертность в ДТП в два раза.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Главная цель документа - снизить уровень смертности на дорогах в результате ДТП минимум на 30% до 2024-го года и на 50% к 2030-му году, это позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно.

Стратегия безопасности движения состоит из:

  • цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
  • развития современной инфраструктуры безопасности;
  • создания условий и правил на рынке перевозок, которые исключают пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;
  • создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;
  • долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Также чиновники ожидают на уменьшение травмирования и социально-экономических потерь.

Напомним, большинство украинцев считает, что больше всего дорог отремонтировали во времена Зеленского.

Кабмин стратегия безопасность дороги ДТП авария
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