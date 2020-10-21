Кабмин разработал стратегию снижения смертности на дорогах
Ее планируют полностью реализовать до 2024 года
Ее планируют полностью реализовать до 2024 года
Кабинет министров Украины разработал стратегию повышения безопасности на дорогах, которая поможет снизить смертность в ДТП в два раза.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Главная цель документа - снизить уровень смертности на дорогах в результате ДТП минимум на 30% до 2024-го года и на 50% к 2030-му году, это позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно.
Стратегия безопасности движения состоит из:
- цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
- развития современной инфраструктуры безопасности;
- создания условий и правил на рынке перевозок, которые исключают пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;
- создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;
- долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.
Также чиновники ожидают на уменьшение травмирования и социально-экономических потерь.
Напомним, большинство украинцев считает, что больше всего дорог отремонтировали во времена Зеленского.
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