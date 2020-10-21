Кабмин разработал стратегию снижения смертности на дорогах

Ее планируют полностью реализовать до 2024 года

Ее планируют полностью реализовать до 2024 года

Фото: flickr

Кабинет министров Украины разработал стратегию повышения безопасности на дорогах, которая поможет снизить смертность в ДТП в два раза.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Главная цель документа - снизить уровень смертности на дорогах в результате ДТП минимум на 30% до 2024-го года и на 50% к 2030-му году, это позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно.

Стратегия безопасности движения состоит из:

цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

развития современной инфраструктуры безопасности;

создания условий и правил на рынке перевозок, которые исключают пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;

долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Также чиновники ожидают на уменьшение травмирования и социально-экономических потерь.

Напомним, большинство украинцев считает, что больше всего дорог отремонтировали во времена Зеленского.