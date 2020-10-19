На Буковині 40% школярів перейшли на дистанційку через спалах коронавірусу
У Чернівецькій області 158 навчальних закладів перебувають на дистанційному навчанні.
Як інформує RegioNews, про це повідомили у Департаменті освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.
Зазначається, що на очній формі навчання перебуває 126 шкіл, що становить 32%.
При цьому наголошується, що учні 10 закладів загальної середньої освіти навчаються за змішаною формою, а ще чотири школи працюють у дві зміни.
Крім того, на канікулах перебувають 104 навчальних заклади.
Також додається, що на сьогодні коронавірусом хворіють 49 школярів, а також 154 людини педагогічного і технічного персоналу.
Нагадаємо,13 жовтня під час засідання український уряд рекомендував ввести осінні канікули для школярів з 15 жовтня.
Водночас голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак заявив, що дитячі сади і початкову школу з листопада закривати не будуть навіть при найгіршому сценарії. Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ.