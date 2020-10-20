Авиакатастрофа под Харьковом: Семьям погибших курсантов выплатили всю денежную помощь

Семьям экипажа компенсации выплатят после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы

Семьям экипажа компенсации выплатят после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы

ГСЧС

Семьи курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые погибли 25 сентября 2020 года в результате катастрофы самолета АН-26, получили всю денежную одноразовую помощь.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Facebook, передает RegioNews

"Семьи погибших в авиакатастрофе военных получили денежные выплаты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января (свыше 1,5 млн грн), зачислили на банковские счета родственников курсантов.

В то же время семьям экипажа компенсации выплатят после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

17 октября стало известно, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что выделили первые средства в размере более 28 млн гривен семьям военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе под Чугуевом на Харьковщине.