На Буковине 40% школьников перешли на дистанционку из-за вспышки коронавируса

На каникулах находятся 104 учебных заведения

На каникулах находятся 104 учебных заведения

Рixabay

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте образования и науки Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что на очной форме обучения находится 126 школ, что составляет 32%.

При этом отмечается, что учащиеся 10 учреждений общего среднего образования обучаются по смешанной форме, а еще четыре школы работают в две смены.

Кроме того, на каникулах находятся 104 учебных заведения.

Также добавляется, что на сегодня болеют коронавирусом 49 школьников, а также 154 человека педагогического и технического персонала.

Напомним,13 октября во время заседания украинское правительство рекомендовало ввести осенние каникулы для школьников с 15 октября.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак заявил, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.