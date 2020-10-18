Через негоду в Україні знеструмлено 43 населені пункти

Постраждали Чернігівська, Донецька і Кіровоградська області

Постраждали Чернігівська, Донецька і Кіровоградська області

Фото: ДСНС

17-18 жовтня внаслідок дощу і сильних поривів вітру через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у 3 областях.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Зокрема у Чернігівській області без світла залишилися 30, у Донецькій – 10 та Кіровоградській – 3 населених пункти. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Також на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств.

До лікувальних закладів м. Кропивницький звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано.

У м. Кропивницький пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 50 дерев та підтоплено 4 дворогосподарства. Відключено 7 газорозподільних та 22 трансформаторні підстанції. Підрозділи ДСНС залучені для розпилення повалених дерев та облаштування пошкоджених дахів поліетиленовою плівкою. Роботи по відкачуванню води завершено. Підрозділами ДСНС встановлено пункт обігріву.

У с. Іванівка Новоукраїнського району пошкоджено дах спортзалу ЗОШ на площі 600 м кв.

У селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району Миколаїської області внаслідок поривів вітру частково пошкоджено покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та дитячого садка. Повалено близько 60 дерев. Жертв та постраждалих немає.

Інформація щодо знищення, пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

На Київщині внаслідок інтенсивних опадів підтопило 7 дворогосподарств (м. Біла Церква – 2, с. Хотів Києво-Святошинського району – 2, м. Бровари – 1, м. Ірпінь – 1 та с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району – 1). Рятувальні роботи тут на ранок вже завершено.

Нагадаємо, Кабмін виділив 185 тис. грн на допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині.