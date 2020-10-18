Из-за непогоды в Украине обесточены 43 населенных пункта

Пострадали Черниговская, Донецкая и Кировоградская области

Пострадали Черниговская, Донецкая и Кировоградская области

Фото: ГСЧС

17-18 октября в результате дождя и сильных порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В частности, в Черниговской области без света остались 30, в Донецкой – 10 и Кировоградской – 3 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей, вследствие неблагоприятных погодных условий повреждены крыши свыше 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

В лечебные учреждения г. Кропивницкий обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы.

В г. Кропивницкий повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 50 деревьев и подтоплено 4 домохозяйства. Отключено 7 газораспределительных и 22 трансформаторные подстанции. Подразделения ГСЧС привлечены для распила поваленных деревьев и обустройства поврежденных крыш полиэтиленовой пленкой. Работы по откачке воды завершены. Подразделениями ГСЧС установлен пункт обогрева.

В с. Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша школьного спортзала на площади 600 м кв.

В деревнях Воеводское, Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района Николаевской области в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 зданий жилого сектора, 3 школы и детского сада. Повалено около 60 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Информация относительно уничтожения, повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

На Киевщине в результате интенсивных осадков подтопило 7 домохозяйств (г. Белая Церковь – 2, сек. Хотел Киево-Святошинского района – 2, м. Бровары – 1, м. Ирпень – 1 и с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района – 1). Спасательные работы здесь на утро уже завершены.

Напомним, Кабмин выделил 185 тыс. грн на помощь пострадавшим от пожаров на Луганщине.