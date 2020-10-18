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Из-за непогоды в Украине обесточены 43 населенных пункта
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18 октября 2020, 10:58 3

Из-за непогоды в Украине обесточены 43 населенных пункта

18 октября 2020, 10:58 3
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Пострадали Черниговская, Донецкая и Кировоградская области
Пострадали Черниговская, Донецкая и Кировоградская области
Фото: ГСЧС
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17-18 октября в результате дождя и сильных порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В частности, в Черниговской области без света остались 30, в Донецкой – 10 и Кировоградской – 3 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей, вследствие неблагоприятных погодных условий повреждены крыши свыше 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

В лечебные учреждения г. Кропивницкий обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы.

В г. Кропивницкий повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 50 деревьев и подтоплено 4 домохозяйства. Отключено 7 газораспределительных и 22 трансформаторные подстанции. Подразделения ГСЧС привлечены для распила поваленных деревьев и обустройства поврежденных крыш полиэтиленовой пленкой. Работы по откачке воды завершены. Подразделениями ГСЧС установлен пункт обогрева.

В с. Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша школьного спортзала на площади 600 м кв.

В деревнях Воеводское, Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района Николаевской области в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 зданий жилого сектора, 3 школы и детского сада. Повалено около 60 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Информация относительно уничтожения, повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

На Киевщине в результате интенсивных осадков подтопило 7 домохозяйств (г. Белая Церковь – 2, сек. Хотел Киево-Святошинского района – 2, м. Бровары – 1, м. Ирпень – 1 и с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района – 1). Спасательные работы здесь на утро уже завершены.

Напомним, Кабмин выделил 185 тыс. грн на помощь пострадавшим от пожаров на Луганщине.

ГСЧС Дожди ветер погода Киевская область Кировоградская область Черниговская область Донецкая область спасатели
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