В Україні змінилися правила дистанційного навчання: що відомо

Нововведення розширює можливості для навчання учнів

Нововведення розширює можливості для навчання учнів

Фото: flickr

Сьогодні, 16 жовтня, набуло чинності нове положення про дистанційну форму здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає RegioNews.

Відтепер дистанційна форма навчання залишається виключно добровільною і вимагає подання відповідної заяви від батьків.

Тепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) - таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії", - йдеться в повідомленні.

В Міносвіти додали, що технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин.

Нове положення також передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

організація освітнього процесу повинна забезпечувати регулярну і змістовну взаємодію вчителів з учнями;

при дистанційному навчанні повинні створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов'язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

навчальний заклад забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також при необхідності надання їм підтримки в освітньому процесі;

для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів - телефонної, поштового зв'язку тощо;

організація освітнього процесу обов'язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей і постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.

При цьому наголошується, що організація дистанційного навчання має здійснюватися в межах робочого часу викладачів.

Нагадаємо, мер Житомира Сухомлин через вибори переводить дитсадочки на дистанційку.