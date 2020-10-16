Суд над Нелею Штепою перенесли на 29 жовтня

Обвинувачена не прийшла в суд через страх коронавірусу

Обвинувачена не прийшла в суд через страх коронавірусу

Фото: Нацполіція України

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа не прийшла в суд через страх заразитися коронавірусом: вона хворіє на діабет, а отже, перебуває в групі ризику.

Про це пише RegioNews з посиланням на 5 канал.

Обвинувачена Штепа має хронічне захворювання цукровим діабетом, що підтверджується документами, які є в матеріалах справи. Тому вона є особою, яка вразлива до коронавірусної хвороби. Також посилаються на те, що в Орджонікідзевському районному суді вже є випадок коронавірусу. Тому вони просять відкласти судове засідання", — повідомила Аліна Лишенко, секретар судді у справі.

Представник сторону обвинувачення Олександр Чекін вважає, що зал судового засідання дозволяє розмістити і обвинувачену, і захисників у залі з дотриманням встановленої дистанції.

Є засоби особистого захисту, тобто маски, костюми. Майже все, що можна, суд не заперечує використовувати в цілях захисту, і я вважаю, що ці їхні дії — обвинувачуваної і її захисту — це є затягуванням судового процесу", — сказав він, додавши, що справу розглядають вже близько шести років.

Після дискусії, прокурор все ж визнав поважними аргументи обвинуваченої, тому засідання перенесли на 29 жовтня.

Нагадаємо, Штепу зареєстрували кандидатом на посаду голови Слов'янської ОТГ.