21:04  16 жовтня
У ТКГ не обговорювали створення вільної економічної зони на Донбасі – Кравчук
16:39  16 жовтня
21-23 жовтня нардепи фракції "Слуга народу" поїдуть на Донбас
18:12  16 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2020, 20:38 1

Суд над Нелею Штепою перенесли на 29 жовтня

16 жовтня 2020, 20:38 1
Читайте также на русском языке
Обвинувачена не прийшла в суд через страх коронавірусу
Обвинувачена не прийшла в суд через страх коронавірусу
Фото: Нацполіція України
Читайте также
на русском языке

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа не прийшла в суд через страх заразитися коронавірусом: вона хворіє на діабет, а отже, перебуває в групі ризику.

Про це пише RegioNews з посиланням на 5 канал.

Обвинувачена Штепа має хронічне захворювання цукровим діабетом, що підтверджується документами, які є в матеріалах справи. Тому вона є особою, яка вразлива до коронавірусної хвороби. Також посилаються на те, що в Орджонікідзевському районному суді вже є випадок коронавірусу. Тому вони просять відкласти судове засідання", — повідомила Аліна Лишенко, секретар судді у справі.

Представник сторону обвинувачення Олександр Чекін вважає, що зал судового засідання дозволяє розмістити і обвинувачену, і захисників у залі з дотриманням встановленої дистанції.

Є засоби особистого захисту, тобто маски, костюми. Майже все, що можна, суд не заперечує використовувати в цілях захисту, і я вважаю, що ці їхні дії — обвинувачуваної і її захисту — це є затягуванням судового процесу", — сказав він, додавши, що справу розглядають вже близько шести років.

Після дискусії, прокурор все ж визнав поважними аргументи обвинуваченої, тому засідання перенесли на 29 жовтня.

Нагадаємо, Штепу зареєстрували кандидатом на посаду голови Слов'янської ОТГ.

суд коронавірус кримінальна справа хвороба Неля Штепа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні змінилися правила дистанційного навчання: що відомо
16 жовтня 2020, 19:45
Мер Умані заявив, що повністю одужав від COVID-19
16 жовтня 2020, 19:29
На Запорізькій АЕС виявили спалах COVID-19
16 жовтня 2020, 18:53
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Хмельниччині
Колишні "слуги" та прихильники Саакашвілі. Хто представляє "За майбутнє" на півночі України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Володимир Фесенко
Всі блоги »