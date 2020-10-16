Ексрегіонал Омельченко може очолити Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей

Нині Омельченко – офіційний власник кількох фірм

Нині Омельченко – офіційний власник кількох фірм

Фото: Новини Донбасу

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" і ексглава міськдержадміністрації Макіївки Валерій Омельченко претендує на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Про це свідчить його декларація в реєстрі НАЗК, пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно декларації, Омельченко є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ХАБ 4.0" і "ХАБ 4.0 Івент-агентство", а також володіє AUDI А8 2018-го року випуску.

Омельченко також задекларував готівкою 500 тис. грн, EUR70 тис. і $50 тис., на банківських рахунках 101 тис. грн і EUR24,6 тис., а також понад 14 млн грн як кошти, позичені третім особам.

В якості заробітної плати за роботу за сумісництвом на посаді менеджера по Східній Європі в IOC Trading GmbH Омельченко зазначив 785 тис. грн.

Його дружина Вікторія Джарти, володіє, зокрема, Bentley Continetal Continetal GT 2012-го року випуску, $242 тис. на банківському рахунку, а також готівкою у розмірі 3,3 млн грн, EUR80 тис. і $115 тис. Відповідно до декларації Омельченко, заробітна плата Джарти в Господарському суді Києва становила 518 тис. грн.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні створили комісію з регулювання азартних ігор.

5 жовтня уряд затвердив порядок конкурсу на голови та членів комісії з азартних ігор.