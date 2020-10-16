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16 октября 2020, 20:13

Экс-регионал Омельченко может возглавить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей

16 октября 2020, 20:13
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Ныне Омельченко – официальный владелец нескольких фирм
Фото: Новости Донбасса
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Бывший народный депутат от "Партии регионов" и экс-глава госгорадминистрации Макеевки Валерий Омельченко претендует на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом свидетельствует его декларация в реестре НАПК, пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ей, Омельченко является конечным бенефициаром ООО "ХАБ 4.0" и "ХАБ 4.0 Ивент-агентство", а также владеет AUDI А8 2018-го года выпуска.

Омельченко также задекларировал наличными 500 тыс. грн, EUR70 тыс. и $50 тыс., на банковских счетах 101 тыс. грн и EUR24,6 тыс., а также свыше 14 млн грн как средства, одолженные третьим лицам.

В качестве заработной платы за работу по совместительству на должности менеджера по Восточной Европе в IOC Trading GmbH Омельченко указал 785 тыс. грн.

Его жена Виктория Джарты, владет, в частности, Bentley Continetal Continetal GT 2012-го года выпуска, $242 тыс. на банковском счете, а также наличными в размере 3,3 млн грн, EUR80 тыс. и $115 тыс. Согласно декларации Омельченко, заработная плата Джарты в Хозяйственном суде Киева составила 518 тыс. грн.

Напомним, 23 сентября в Украине создали комиссию по регулированию азартных игр.

5 октября правительство утвердило порядок конкурса на председателя и членов комиссии по азартным играм.

игорный бизнес комиссия лотерея глава Декларация
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