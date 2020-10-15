Вибух у будинку на Позняках: в одній із квартир знайшли зброю та боєприпаси
Правоохоронці вже затримали власника квартири
Правоохоронці вже затримали власника квартири
В одній із квартир у будинку на Позняках, де влітку стався вибух, рятувальники виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.
Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Із квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та ємкості, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною”, - йдеться в повідомленні.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження, власника квартири затримано.
Вилучену зброю, боєприпаси та ємкості передано до поліції для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.
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