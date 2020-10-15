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15 жовтня 2020, 17:44 3

Вибух у будинку на Позняках: в одній із квартир знайшли зброю та боєприпаси

15 жовтня 2020, 17:44 3
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Правоохоронці вже затримали власника квартири
Фото: ДСНС
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В одній із квартир у будинку на Позняках, де влітку стався вибух, рятувальники виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Із квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та ємкості, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною”, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження, власника квартири затримано.

Вилучену зброю, боєприпаси та ємкості передано до поліції для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

Київ Будинок газ вибух зброя Боєприпаси Позняки
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