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15 октября 2020, 17:44 3

Взрыв в доме на Позняках: в одной из квартир нашли оружие и боеприпасы

15 октября 2020, 17:44 3
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Правоохранители уже задержали владельца квартиры
Правоохранители уже задержали владельца квартиры
Фото: ГСЧС
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В одной из квартир в доме на Позняках, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Из квартиры изъято пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом", - говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство, владельца квартиры задержали.

Изъятое оружие, боеприпасы и емкости передано в полицию для проведения следственных действий.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

Киев Дом газ взрыв оружие Боеприпасы Позняки
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