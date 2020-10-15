Взрыв в доме на Позняках: в одной из квартир нашли оружие и боеприпасы
Правоохранители уже задержали владельца квартиры
Правоохранители уже задержали владельца квартиры
В одной из квартир в доме на Позняках, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Из квартиры изъято пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом", - говорится в сообщении.
По данному факту было открыто уголовное производство, владельца квартиры задержали.
Изъятое оружие, боеприпасы и емкости передано в полицию для проведения следственных действий.
Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.
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