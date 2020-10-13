Для України питання Криму - відкрите, воно закрите лише у свідомості жителів Кремля, - Кулеба

За словами Кулеби, питання Криму залишається відкритим, поки він не повернеться до складу України

За словами Кулеби, питання Криму залишається відкритим, поки він не повернеться до складу України

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Питання повернення анексованого Криму залишається відкритим для України. Це питання є закритим лише для жителів Кремля.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує RegioNews.

Він зазначив, що питання повернення Криму буде відкрито для України до тих пір, поки півострів не повернеться до статусу, який був до лютого 2014 року.

"Питання Криму закрито виключно у свідомості жителів Кремля. Для решти світу і для самих росіян, які не обтяжені пропагандистськими штампами, питання Криму залишається відкритим, поки він не повернеться до складу України", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Росія продовжує свою агресію проти України. Так, на 14 жовтня заплановано вже 12 незаконна призовна кампанія в Криму. При цьому така кампанія є військовим злочином і прямо заборонена міжнародним гуманітарним правом.

"По злочинах, які вчиняє Російська Федерація в Криму, то всі вони належним чином документуються, фіксуються і, безумовно, настане час, коли всі вони додадуться до справи і Росія нестиме за них відповідальність", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти змушують кримчан позбуватися українських паспортів.