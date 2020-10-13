Для Украины вопрос Крыма - открыт, он закрыт лишь в сознании жителей Кремля, - Кулеба

По словам Кулебы, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины

По словам Кулебы, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины

Фото из открытых источников

Вопрос возвращения аннексированного Крыма остается открытым для Украины. Этот вопрос является закрытым только для жителей Кремля.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует RegioNews.

Он отметил, что вопрос возвращения Крыма будет открыт для Украины до тех пор, пока полуостров не вернется к статусу, который был до февраля 2014 года.

"Вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира и для самих русских, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Россия продолжает свою агрессию против Украины. Так, на 14 октября запланирована уже 12 незаконная призывная кампания в Крыму. При этом такая кампания является военным преступлением и прямо запрещена международным гуманитарным правом.

"По преступлениям, которые совершает Российская Федерация в Крыму, то все они должным образом документируются, фиксируются и, безусловно, наступит время, когда все они добавятся к делу и Россия будет нести за них ответственность", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заставляют крымчан избавляться от украинских паспортов.