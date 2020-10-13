09:26  13 октября
В Украине за сутки более 5000 новых больных COVID-19
10:04  13 октября
Безработных в Украине стало почти на 60% больше, чем в прошлом году - Центр занятости
08:13  13 октября
Ситуация в ООС: зафиксировано семь нарушений режима "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
13 октября 2020, 11:59 1

Для Украины вопрос Крыма - открыт, он закрыт лишь в сознании жителей Кремля, - Кулеба

13 октября 2020, 11:59 1
Читайте також українською мовою
По словам Кулебы, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины
По словам Кулебы, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вопрос возвращения аннексированного Крыма остается открытым для Украины. Этот вопрос является закрытым только для жителей Кремля.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует RegioNews.

Он отметил, что вопрос возвращения Крыма будет открыт для Украины до тех пор, пока полуостров не вернется к статусу, который был до февраля 2014 года.

"Вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира и для самих русских, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Россия продолжает свою агрессию против Украины. Так, на 14 октября запланирована уже 12 незаконная призывная кампания в Крыму. При этом такая кампания является военным преступлением и прямо запрещена международным гуманитарным правом.

"По преступлениям, которые совершает Российская Федерация в Крыму, то все они должным образом документируются, фиксируются и, безусловно, наступит время, когда все они добавятся к делу и Россия будет нести за них ответственность", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заставляют крымчан избавляться от украинских паспортов.

Кабмин Украина Крым министр Министерство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »