Окупанти змушують кримчан позбуватися українських паспортів, - посол

Окупаційна влада переслідує жителів Криму з українськими паспортами

Окупаційна влада переслідує жителів Криму з українськими паспортами

Жителів окупованого Криму змушують позбуватися українських паспортів. Водночас з точки зору влади України відмова від паспорта не означає вихід з громадянства.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає RegioNews.

За його словами, окупаційна влада переслідує жителів Криму з українськими паспортами.

"Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбавилися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає із наявності паспорта", - зазначив Кислиця.

Він уточнив, якщо окупанти змушують жителів півострова порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України.

Нагадаємо, в окупованому Криму відмовилися від української води.