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Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС
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12 жовтня 2020, 08:13 2

Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС

12 жовтня 2020, 08:13 2
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Серед українських військових ніхто не постраждав
Серед українських військових ніхто не постраждав
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.

Від початку поточної доби бойовики здійснили кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

Зазначається, що ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, добою раніше бойовики обстріляли українських військових біля Водяного.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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