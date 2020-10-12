Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС

Серед українських військових ніхто не постраждав

Серед українських військових ніхто не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.

Від початку поточної доби бойовики здійснили кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

Зазначається, що ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, добою раніше бойовики обстріляли українських військових біля Водяного.