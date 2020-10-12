Війна на Донбасі: Зеленський розповів, в якому випадку складе повноваження президента

Він запевнив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу" і піти з посади "для нього не проблема"

Він запевнив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу" і піти з посади "для нього не проблема"

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо він не зможе закінчити війну на Донбасі, значить потрібно, щоб "прийшов інший чоловік", який здатний це зробити.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає RegioNews. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", - заявив Зеленський. Президент також не виключає, що Україна може укласти мирну угоду щодо Донбасу з главою Росії Володимиром Путіним, яка поверне всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру", - сказав він. Раніше повідомлялося, що Зеленський під час наради дав низку доручень для боротьби з пандемією в Україні.

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