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12 жовтня 2020, 09:49 14

Війна на Донбасі: Зеленський розповів, в якому випадку складе повноваження президента

12 жовтня 2020, 09:49 14
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Він запевнив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу" і піти з посади "для нього не проблема"
Він запевнив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу" і піти з посади "для нього не проблема"
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо він не зможе закінчити війну на Донбасі, значить потрібно, щоб "прийшов інший чоловік", який здатний це зробити.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає RegioNews.

Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", - заявив Зеленський.

Президент також не виключає, що Україна може укласти мирну угоду щодо Донбасу з главою Росії Володимиром Путіним, яка поверне всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом

Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський під час наради дав низку доручень для боротьби з пандемією в Україні.

Володимир Зеленський війна Володимир Путін Донбас президент
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