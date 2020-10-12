10:01  12 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 4400 нових випадків
09:26  12 жовтня
У ЦВК пояснили особливості голосування з паспортом в додатку "Дія"
08:13  12 жовтня
Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2020, 11:23 1

В Мукачево палала лижна фабрика: подробиці

12 жовтня 2020, 11:23 1
Читайте также на русском языке
Пожежа сталася на даху виробничого цеху
Пожежа сталася на даху виробничого цеху
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У ніч на 12 жовтня у Мукачево Закарпатської області горіла лижна фабрика "Тиса". У будівлі виробничого цеху зі складським приміщенням спалахнула пожежа на даху.

Як передає RegioNews, про це повідомив прес-центр ДСНС України в Закарпатській області.

Повідомляється, що мукачівська лижна фабрика "Тиса" розташована на вулиці Свято-Михайлівській. Пожежа виникла в одноповерховій будівлі одного з виробничих цехів о 02:00 понеділка, 12 жовтня.

"Загальна площа будівлі становить 20 тисяч квадратних метрів, у 04:55 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 9 тисяч квадратних метрів, а до 08:35 ліквідувати пожежу", - уточнили в прес-службі.

Пожар на лыжной фабрике в Мукачево. Фото: ГСЧС

На місці працювало 127 осіб і 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 111 осіб особового складу та 13 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові загорілась 12-поверхівка, евакуювали 33 особи.

Україна Мукачево пожежа рятувальники ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »