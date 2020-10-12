В Мукачево палала лижна фабрика: подробиці

Пожежа сталася на даху виробничого цеху

Пожежа сталася на даху виробничого цеху

Фото: ДСНС

У ніч на 12 жовтня у Мукачево Закарпатської області горіла лижна фабрика "Тиса". У будівлі виробничого цеху зі складським приміщенням спалахнула пожежа на даху.

Як передає RegioNews, про це повідомив прес-центр ДСНС України в Закарпатській області.

Повідомляється, що мукачівська лижна фабрика "Тиса" розташована на вулиці Свято-Михайлівській. Пожежа виникла в одноповерховій будівлі одного з виробничих цехів о 02:00 понеділка, 12 жовтня.

"Загальна площа будівлі становить 20 тисяч квадратних метрів, у 04:55 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 9 тисяч квадратних метрів, а до 08:35 ліквідувати пожежу", - уточнили в прес-службі.

На місці працювало 127 осіб і 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 111 осіб особового складу та 13 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові загорілась 12-поверхівка, евакуювали 33 особи.