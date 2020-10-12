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12 жовтня 2020, 18:05 10

У Житомирі утворилися 4 провалля через прорив колектора

12 жовтня 2020, 18:05 10
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Колектор був зношений на 100 відсотків, у деяких місцях його просто немає
Колектор був зношений на 100 відсотків, у деяких місцях його просто немає
Фото: Суспільне
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У Житомирі на вулиці Гагаріна утворилися чотири провалля через прорив зношеного колектора, ремонтні роботи будуть тривати не менше тижня.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на головного інженера КП "Житомирводоканал" Сергія Єрьоміна, передає RegioNews.

За його словами, колектор у цьому місці повністю зношений і підлягає заміні.

Поки хлопці огороджували це місце, виставляли знаки, з'явилося ще два провалля. Колектор протяжністю майже 100 метрів повністю вийшов з ладу... Колектор зношений на 100 відсотків. У деяких місцях колектора просто немає”, - говорить Єрьомін.

Працівники водоканалу лопатами вигрібають грунт у тих місцях, де прорвало колектор, а верхній шар і асфальт знімає екскаватор

Ми приступили до виконання робіт. Будемо зараз вичищати трубу, виймати залишки каміння, грунту, робити лоток. Після того, як ми це зробимо, нам привезуть пластикові труби, будемо далі міняти їх та робити санацію", - говорить один із працівників.

Нагадаємо, провалля імені Сухомлина: у Житомирі посеред проїжджої частини асфальт пішов під землю.

Житомир дороги асфальт комунальники аварія
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