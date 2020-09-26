У Житомирі вже другу добу гасять масштабну пожежу на звалищі
У Житомирі відучора гасять масштабну пожежу на звалищі побутових відходів.
Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Житомирській області, передає RegioNews.
За даними рятувальників, повідомлення про загоряння на території полігону твердих побутових відходів надійшло до Служби порятунку вчора, 25 вересня о 22:05.
На місці події було встановлено, що горять відходи на площі 400 кв.м. Труднощі у гасінні пожежі насамперед додають суха погода та сильний вітер. Крім того, гасіння ускладнюється також неможливістю під’їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків пожежі", - пояснюють рятувальники.
В ДСНС додали, що процеси горіння відбуваються всередині звалища на глибині 4 метрів, це унеможливлює доступ води до осередків горіння.
Через це рятувальники залучили бульдозер для розгрібання тліючого сміття. О 02:45 пожежу вдалося локалізувати.
Нині пожежа все ще триває, техніка працює і рятувальники тримають її під контролем... Станом на 07:00 26 вересня залишається горіння на площі близько 150 кв.м", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 вересня у Харкові сталася пожежа в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. В результаті події загинула одна людина.