У Житомирі вже другу добу гасять масштабну пожежу на звалищі

Площу пожежі вдалося зменшити з 400 до 150 квадратних метрів

Площу пожежі вдалося зменшити з 400 до 150 квадратних метрів

Фото: ДСНС

У Житомирі відучора гасять масштабну пожежу на звалищі побутових відходів.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Житомирській області, передає RegioNews.

За даними рятувальників, повідомлення про загоряння на території полігону твердих побутових відходів надійшло до Служби порятунку вчора, 25 вересня о 22:05.

На місці події було встановлено, що горять відходи на площі 400 кв.м. Труднощі у гасінні пожежі насамперед додають суха погода та сильний вітер. Крім того, гасіння ускладнюється також неможливістю під’їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків пожежі", - пояснюють рятувальники.

В ДСНС додали, що процеси горіння відбуваються всередині звалища на глибині 4 метрів, це унеможливлює доступ води до осередків горіння.

Через це рятувальники залучили бульдозер для розгрібання тліючого сміття. О 02:45 пожежу вдалося локалізувати.

Нині пожежа все ще триває, техніка працює і рятувальники тримають її під контролем... Станом на 07:00 26 вересня залишається горіння на площі близько 150 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня у Харкові сталася пожежа в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. В результаті події загинула одна людина.