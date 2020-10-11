В зоні ООС бойовики тричі обстріляли українських військових

Обстріли зафіксовані поблизу Мар'їнки, Майорска та Зайцево

Обстріли зафіксовані поблизу Мар'їнки, Майорска та Зайцево

Фото: flickr

11 жовтня в зоні проведення ООС зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районі Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що за добу сапери розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше бойовики обстріляли українських військових біля Водяного.