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В зоне ООС боевики трижды обстреляли украинских военных
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11 октября 2020, 17:51 5

В зоне ООС боевики трижды обстреляли украинских военных

11 октября 2020, 17:51 5
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Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки, Майорска и Зайцево
Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки, Майорска и Зайцево
Фото: flickr
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11 октября в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, противник произвел два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районе Майорска и Зайцево провоцировал украинских защитников неприцельными очередями из стрелкового оружия.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что за сутки саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее боевики обстреляли украинских военных в районе Водяного.

Донбасс ООС война обстрел штаб АТО сводка
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