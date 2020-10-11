В зоне ООС боевики трижды обстреляли украинских военных

Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки, Майорска и Зайцево

Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки, Майорска и Зайцево

Фото: flickr

11 октября в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, противник произвел два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районе Майорска и Зайцево провоцировал украинских защитников неприцельными очередями из стрелкового оружия.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что за сутки саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее боевики обстреляли украинских военных в районе Водяного.