Кандидат у голови Борщагівської ОТГ Роман Гах презентував свою програму

Презентація відбулася під час зустрічі з виборцями

Презентація відбулася під час зустрічі з виборцями

Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги Народу" Роман Гах разом зі своєю командою кандидатів у Раду Борщагівської ОТГ презентував виборчу програму "Твоя нова Борщагівка"

Про це Роман Гах написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Презентація програми відбувалася під час зустрічі з виборцями Борщагівської ОТГ у суботу, 10 жовтня.

"Наша програма пропонує якісно змінити громаду для нового покоління. І містить чіткі кроки, завдяки яким ми реалізуємо необхідні проекти", - зазначив він.

Кандидат на пост голови Борщагівської ОТГ також перерахував пункти своєї програми:

Освічена Борщагівка – це місце, де немає навчання в три зміни та черг у дитячі садочки. Будуть побудовані державні навчальні заклади.

Безпечна Борщагівка – це територія з новими світлофорами, облаштованими пішохідними переходами та якісним вуличним освітленням.

Здорова Борщагівка – це розширення амбулаторій до рівня лікарень, будівництво нової клініки та пологового будинку.

Прозора Борщагівка – це аудит діяльності попередньої влади та відкритість перед громадою у питаннях бюджету та фінансів.

Мобільна Борщагівка – це життя без заторів, з новими розв’язками та часом на себе.

Комфортна Борщагівка – це місце, де всі ми будемо жити разом. Бо ми і є "Твоя Нова Борщагівка".

Нагадаємо, раніше Роман Гах започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити низку основних проблем громади, що потребують першочергового вирішення.

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