Кандидат у голови Борщагівської ОТГ Роман Гах презентував свою програму
Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги Народу" Роман Гах разом зі своєю командою кандидатів у Раду Борщагівської ОТГ презентував виборчу програму "Твоя нова Борщагівка"
Про це Роман Гах написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Презентація програми відбувалася під час зустрічі з виборцями Борщагівської ОТГ у суботу, 10 жовтня.
"Наша програма пропонує якісно змінити громаду для нового покоління. І містить чіткі кроки, завдяки яким ми реалізуємо необхідні проекти", - зазначив він.
Кандидат на пост голови Борщагівської ОТГ також перерахував пункти своєї програми:
Освічена Борщагівка – це місце, де немає навчання в три зміни та черг у дитячі садочки. Будуть побудовані державні навчальні заклади.
Безпечна Борщагівка – це територія з новими світлофорами, облаштованими пішохідними переходами та якісним вуличним освітленням.
Здорова Борщагівка – це розширення амбулаторій до рівня лікарень, будівництво нової клініки та пологового будинку.
Прозора Борщагівка – це аудит діяльності попередньої влади та відкритість перед громадою у питаннях бюджету та фінансів.
Мобільна Борщагівка – це життя без заторів, з новими розв’язками та часом на себе.
Комфортна Борщагівка – це місце, де всі ми будемо жити разом. Бо ми і є "Твоя Нова Борщагівка".
Опубліковано Роман Гах Субота, 10 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, раніше Роман Гах започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити низку основних проблем громади, що потребують першочергового вирішення.
Читайте також: Роман Гах. Досьє.