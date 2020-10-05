17:30  05 жовтня
Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам
11:12  05 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі
17:40  05 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксований один обстріл
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2020, 18:54

В РНБО сказали, коли почнуть брати на облік українських користувачів "ВКонтакте"

05 жовтня 2020, 18:54
Читайте также на русском языке
У РНБО вважають, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці
У РНБО вважають, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) через півроку поставить на облік українських користувачів забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Про це повідомили в РНБО у відповідь на запит "Суспільне.Новини", інформує RegioNews.

"Згідно із затвердженою Стратегією національної безпеки України, протягом пів року буде розроблена нова Стратегія кібербезпеки України, а також Стратегія інформаційної безпеки", - розповіли в РНБО.

Там додали, що питання створення системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" і при необхідності інших соцмереж, перебувають під контролем держави-агресора, буде обговорюватися в рамках реалізації згаданих стратегій.

За даними Ради, доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці і вимагає зусиль з нейтралізації.

Нагадаємо, в 2017 році президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. У документі йшлося про блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", "Яндекса", до сервісів "Mail.ru" і "Мейл.РУ ГРУП", сайту "Кинопоиск", до антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb і деяких інших. Доступ заблокували на три роки.

15 травня президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники".

Однак у вересні стало відомо, що творці соцмережі знайшли доступ обійти блокування "ВКонтакте" в Україні. В РНБО заявили, що це є загрозою національної безпеки. Там також повідомили, що українських користувачів соціальної мережі, які поширюють російський контент, візьмуть на облік поліції.

Росія РНБО безпека вконтакті російська пропаганда
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »