В РНБО сказали, коли почнуть брати на облік українських користувачів "ВКонтакте"

У РНБО вважають, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці

У РНБО вважають, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці

Фото: flickr

Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) через півроку поставить на облік українських користувачів забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Про це повідомили в РНБО у відповідь на запит "Суспільне.Новини", інформує RegioNews.

"Згідно із затвердженою Стратегією національної безпеки України, протягом пів року буде розроблена нова Стратегія кібербезпеки України, а також Стратегія інформаційної безпеки", - розповіли в РНБО.

Там додали, що питання створення системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" і при необхідності інших соцмереж, перебувають під контролем держави-агресора, буде обговорюватися в рамках реалізації згаданих стратегій.

За даними Ради, доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці і вимагає зусиль з нейтралізації.

Нагадаємо, в 2017 році президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. У документі йшлося про блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", "Яндекса", до сервісів "Mail.ru" і "Мейл.РУ ГРУП", сайту "Кинопоиск", до антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb і деяких інших. Доступ заблокували на три роки.

15 травня президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники".

Однак у вересні стало відомо, що творці соцмережі знайшли доступ обійти блокування "ВКонтакте" в Україні. В РНБО заявили, що це є загрозою національної безпеки. Там також повідомили, що українських користувачів соціальної мережі, які поширюють російський контент, візьмуть на облік поліції.