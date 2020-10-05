В СНБО сказали, когда начнут брать на учет украинских пользователей "ВКонтакте"

В СНБО считают, что доступ к российским соцсетям с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности

В СНБО считают, что доступ к российским соцсетям с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности

Фото: flickr

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) через полгода поставит на учет украинских пользователей запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Об этом сообщили в СНБО в ответ на запрос "Суспільне.Новини", информирует RegioNews.

"Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины, в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также Стратегия информационной безопасности", - рассказали в СНБО.

Там добавили, что вопросы создания системы учета украинских пользователей российской социальной сети ВКонтакте и при необходимости других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий.

По данным Совета, доступ к российским соцсетям с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности и требует усилий по нейтрализации.

Напомним, в 2017 году президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. В документе шла речь о блокировке доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Яндекса", к сервисам "Mail.ru" и "Мэйл.РУ ГРУПП", сайту "Кинопоиск", к антивирусным компаниям "Лаборатория Касперского" и DrWeb и некоторым другим. Доступ заблокировали на три года.

15 мая президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Однако в сентябре стало известно, что создатели соцсети нашли доступ обойти блокировку "ВКонтакте" в Украине. В СНБО заявили, что это является угрозой национальной безопасности. Там также сообщили, что украинских пользователей социальной сети, которые распространяют российский контент, возьмут на учет полиции.